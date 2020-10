Antwerps gouverneur Cathy Berx: “Meer mensen zouden zich moeten inschrijven voor BE-alert”

Dat cijfer moet omhoog, volgens Antwerps gouverneur, Cathy Berx. “Het belangrijkste van BE-alert is dat iedereen gelijktijdig identiek dezelfde info krijgt over een ramp of een incident, zoals bijvoorbeeld een overstroming of een explosie”, zegt Berx. “Tegelijk wordt ook de juiste beleidsbeslissing medegedeeld. Zo weet je bijvoorbeeld als je moet schuilen of als je de ramen en deuren gesloten moet houden. Het is handig om meteen te weten wat je te wachten staat en wat je best doet.”

BE-alert wordt op donderdag nog eens getest. Iedereen die zich ingeschreven heeft, krijgt een sms’je.