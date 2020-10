Asbestafval Mechelen en Lier vanaf nu verplicht in speciale zak naar containerpark

Ivarem nam deze beslissing omdat het asbestafval vaak op een niet zo veilige manier werd aangeboden. "Grote stukken werden los naar het containerpark gebracht en kleine stukken in een 60liter zak. Nu willen we dat toch op een veiligere manier aanpakken met speciale asbestzakken die alles samenhouden", vertelt Filip Van Assche van Ivarem.

Die zakken kan je op het containerpark of in een doe-het-zelf-zaak kopen. Je kan op het containerpark ook beschermende kledij aankopen. Ivarem komt asbestafval ook bij je thuis afhalen als je dat wil. Daarvoor maak je gewoon een afspraak, via de site. Ivarem haalt het afval op in tien gemeenten waaronder Mechelen, Lier, Duffel en Willebroek en omgeving.