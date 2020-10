Twee Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zetten 30.000 werknemers op non-actief

Zoals in vele landen heeft de coronapandemie ook in de Verenigde Staten verstrekkende gevolgen voor de luchtvaart. Het aantal vluchten ligt er momenteel 70 procent lager dan een jaar geleden.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben eerder van de regering leningen aangeboden gekregen voor in totaal 25 miljard dollar om hen door de crisis te helpen. In ruil engageerden ze zich om tot en met 30 september geen banen te schrappen. Maar de gesprekken over een verlenging van die steun zijn vastgelopen in het Congres.

American Airlines heeft daarom beslist om vanaf vandaag 17.500 werknemers op non-actief te zetten. Ze zijn verplicht om onbetaald verlof te nemen. Daarnaast verdwijnen er 1.500 managementfuncties. United Airlines zet 13.000 werknemers op non-actief.