Burgemeester van Herk-de-Stad legt eed af als nieuw Kamerlid voor SP.A

In de Kamer wordt Meryame Kitir (SP.A) opgevolgd door Bert Moyaers, de burgemeester van Herk-de-Stad. Hij stond bij de federale verkiezingen als eerste opvolger op de Kamerlijst van de Limburgse SP.A. Moyaers was het allereerste Limburgse Kamerlid dat de eed heeft afgelegd in het Europees Parlement. De zitting is naar daar verhuisd om de coronamaatregelen te kunnen volgen.