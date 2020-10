Bouw sociale woningen Blankenberge ligt stil na faillissement aannemer

De werken aan 'De Couronne', in de Kerkstraat en de Stationsstraat in Blankenberge, ligt al stil sinds afgelopen zomer. Toen overleed de zaakvoerder van het bouwbedrijf dat de woningen zou plaatsen. Dat overlijden leidde deze week tot het faillissement van de zaak.

Het ziet er dus niet naar uit dat de werken snel weer hervat worden. Dat is vooral vervelend voor de buurtbewoners, want de Kerkstraat, die gedeeltelijk is afgezet in functie van de werf, blijft moeilijk bereikbaar en de verkeershinder zal er minstens nog enkele maanden langer duren.

De sociale huisvestingsmaatscappij het Lindenhof is ondertussen in overleg met de curator in de hoop dat de bouw zo snel als mogelijk kan worden afgewerkt.