Brandweer redt paard uit de gracht in Schelle

Rond 13.45 uur raakte een paard in de problemen in een weide aan de Koekoekstraat in Schelle. Het was in een greppel terechtgekomen en geraakte er niet meer zelf uit.

De brandweer groef aan beide kanten van het paard een sleuf, zodat er een spanband onderdoor kon geschoven worden. Daarna werd het paard opgetild met de kraan van een brandweerwagen.

Een dierenarts kwam ter plaatse om het paard te verzorgen. Het lijkt het wel goed te stellen.