Chrissy Teigen zonder filters over verlies van zoon kort na geboorte met hartverscheurende getuigenis en foto's 

Maandag werd het Amerikaanse model in allerijl in het ziekenhuis opgenomen met ernstige bloedingen waarvoor ze al een tijdje bloedtransfusies nodig had. Een zwakke placenta lag aan de oorzaak van de problemen. Na de bevalling leek het best prima te gaan, want Teigen meldde nog dat moeder en zoon het "goed maakten". Maar het ging dan toch fout.



"Aan onze Jack: het spijt me dat jouw eerste moment in het leven vol complicaties zat, dat we jou niet de thuis konden geven die je nodig had om te overleven. We zullen altijd van je houden", neemt Teigen afscheid van haar zoontje op sociale media.