Jongeren volgen de maatregelen niet? Een beeld dat niet helemaal lijkt te kloppen

In de recente heropflakkering van het coronavirus de voorbije weken wezen beleidsmakers en gezondheidsexperts meer dan eens in de richting van de jongere generatie, die "graag fuift" en "uit egoïsme de regels overtreedt". Hans Kluge, de regionale directeur van de WHO voor Europa, klaagde onlangs aan dat "late tieners en twintigers zich onoverwinnelijk voelden."

Een onderzoek aan het International Security and Development Center in de Duitse hoofdstad Berlijn werpt daar een enigszins ander licht op. Ze bevroegen 11.657 mensen in 137 landen naar hun gedrag tijdens de coronacrisis. Hoe voelen ze zich in die hele crisis en in welke mate leven ze de maatregelen na? De deelnemers aan het onderzoek kwamen uit verschillende leeftijdsgroepen.

"In tegenstelling tot het stereotype van jonge mensen die de maatregelen negeren, zagen we dat jongere en oudere mensen over heel de wereld eigenlijk op dezelfde manier geëngageerd zijn om hun gedrag aan te passen", zegt onderzoeker Tilman Brück. "Jongere en oudere mensen gedragen zich eigenlijk even verantwoordelijk."