Dansnamiddag voor Mechelse senioren keert na een half jaar terug : "Heel fijn, alleen jammer dat we niet mogen dansen"

Senioren in de stad Mechelen konden vandaag opnieuw het dansevent 'Balcazar' bijwonen in het Cultuurcentrum. Dat is een seniorennamiddag die de stad organiseert in samenwerking met Radio Opsinjoor. De afgelopen periode moest het event afgelast worden door corona, maar voor het eerst in een half jaar kon dat weer doorgaan.