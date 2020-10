De Pinte en Horebeke trots op minister Van Peteghem (CD&V) en De Sutter (Groen)

Vincent Van Peteghem (CD&V) wordt aan het einde van deze maand 40 jaar, woont in De Pinte en is er nu bijna 2 jaar burgemeester, net zoals zijn vader Martin Van Peteghem (1998 tot 2012). Vanaf vandaag is hij federaal minister van financiën. De inwoners die wij spraken vinden Van Peteghem perfect voor zijn nieuwe job:

“Voor mij is dat zeker ok. Ik denk dat die functie voor hem zeker een interessante meerwaarde zal zijn, en dat hij dat goed zal doen", klinkt het. "Ik volg de politiek niet zo, maar Van Peteghem lijkt mij wel iemand die ok is. Misschien komt De Pinte nu ook eens wat meer in de belangstelling hé?”

“Ik ben ervan overtuigd dat hij dat goed gaat doen", zegt iemand anders. "Hij heeft in onze eigen gemeente al bewezen dat hij heel sterk uit de hoek komt, dat hij vertrouwen uitstraalt en een heel capabele man is. Ik denk dat het ongetwijfeld ook een voordeel is, als je vanuit je gemeente een vertegenwoordiger hebt of een minister in Brussel.”

“De Pinte komt zo meer op de kaart hé", treedt iemand anders bij. "Ik ken hem persoonlijk goed en vind het een uitstekende mens. Hij is zeer verstandig, ruimdenkend en vriendelijk. Het kan niet beter. ’t Is zijn ambitie, hij zal het goed doen, daar ben ik van overtuigd.”