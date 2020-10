Hof van beroep beslist: Delphine Boël is voortaan officieel prinses van België, ook haar kinderen krijgen die titel

Het is het sluitstuk van een proces dat jarenlang aangesleept heeft, en dat maar één vraag had: is Delphine Boël de biologische en wettelijke dochter van koning Albert II. Begin dit jaar bevestigde een DNA-test het nieuws dat eigenlijk al geweten was: ja, Delphine Boël is de biologische dochter van Albert II (en Sybille de Selys Longchamps). Meteen voegde de koning eraan toe dat hij niet langer juridisch zal betwisten dat Delphine zijn dochter is.