5 (ex-)agenten opgepakt, enorme bedragen en "vertakkingen in bovenwereld": meer details bekend over groot cocaïne-onderzoek 

Iets minder dan een jaar heeft de politie en het gerecht gewerkt op een groot dossier over cocaïnesmokkel. De bal ging eind 2019 aan het rollen, toen er 2.800 kilogram cocaïne gevonden werd in een container. Bestemming? Een bedrijf in Maasmechelen. Sindsdien probeerde de politie de bende in kaart te brengen, die de cocaïne tussen Zuid-Amerika en ons land smokkelde en vervolgens hier uit de containers haalde.

Maandag, maar ook vandaag viel de politie vervolgens massaal binnen op 54 plaatsen in ons land (en dan voornamelijk in Limburg en Antwerpen), maar ook in Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk in het kader van een groot drugsdossier. Het doel? Het hele netwerk oprollen. "Geen evidentie", klonk het vandaag op de persconferentie. "De organisatie maakte maximaal gebruik van contrastrategieën, zoals telefoons die geëncrypteerd werden en tegenobservaties."