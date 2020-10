EU start inbreukprocedure tegen Verenigd Koninkrijk wegens "dreigende overtreding" brexitakkoord

De inbreukprocedure begint met een brief waarin de EU de Britse regering vraagt om opheldering over afspraken die worden geschonden in de Internal Market Bill. Binnen de maand moeten de Britten een antwoord formuleren. Voldoet dat antwoord niet voor de EU, dan kan de Commissie met een soort aanmaning komen. Uiteindelijk kan een inbreukprocedure uitmonden in een zaak voor het Europese Hof van Justitie.