Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker: "Ik ga de gemeentepolitiek missen, dat is dichtbij de mensen"

De gemeente Hoeilaart moet nu op zoek naar een nieuwe schepen, en die zoektocht zal nog even duren, want de nieuwe schepen zal pas aangesteld worden op de nieuwe gemeenteraad eind oktober. "Het is een verlies voor de gemeente", zegt burgemeester Tim Vandeput (Open VLD). "Maar we zullen dat wel opvangen. We hebben nog wat tijd om een nieuwe schepen aan te duiden, dat zal via een voordrachtsakte op de volgende gemeenteraad komen eind oktober. Dus de volgende dagen zullen we binnen onze partij gesprekken voeren om te kijken wie er interesse heeft en in aanmerking komt.'