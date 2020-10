Expo CURE (the work) in Z33: grond van Ford Genk verwerkt tot steen

Met de expo CURE (the work) maakt hij van de zalen van Z33 een nieuwe productiehal. Deze keer worden er stenen gemaakt. En die stenen zijn bijzonder, want ze zijn gemaakt van grond van de terreinen van Ford Genk. De verschillende zalen worden ook van elkaar gescheiden door authentieke deuren en zeilen, gerecupereerd of gered van de sloop van de Fordfabriek.

De stenen zouden met eender welke grond gemaakt kunnen worden, maar hier, in Hasselt, koos Lewitt bewust voor grond van Ford Genk. De afbraak van de fabriek begon net op hetzelfde moment als de start van de nieuwbouw van kunsthuis Z33. Het mag duidelijk zijn: het werk van Sam Lewitt gaat over economische verandering en over de band tussen een plaats en de economische activiteiten die er zijn. In de huidige geglobaliseerde economie is die band erg fragiel. Iets wat ons in Limburg wel bekend in de oren klinkt, na de sluiting van de mijnen en Ford Genk.