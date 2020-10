Feest voor de insecteneters: duizenden langpootmuggen verschijnen na regen

De soort die de afgelopen week zowat overal verscheen, is de weide- of moeraslangpootmug (Tipula paludosa). Dat is een weinig kieskeurige soort waarvan de larven vooral plantenwortels eten.

De larven, die emelten genoemd worden, leven ondergronds en knabbelen vaak aan de wortels, de wortelhals en de groene delen van grassen en andere planten in gazons, voetbalvelden, golfterreinen en moestuinen. Ze kunnen bovendien in hoge dichtheden voorkomen en worden als schadelijk beschouwd door de land- en tuinbouw. Volwassen langpootmuggen kunnen niet bijten of prikken en voeden zich uitsluitend met plantaardig vloeibaar voedsel zoals nectar.



Maar zowel de muggen als de larven zijn een enorm belangrijke voedselbron voor andere dieren, niet in het minst voor vogels. De afgelopen jaren namen de aantallen van de weidelangpootmug op veel plaatsen echter af, wellicht door verdroging. Nu kunnen de insectenetende vogels dus minstens even profiteren van een onverwachte bonus.