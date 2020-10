Van dossiervreter tot Teletubbie en terug: wie is minister Frank Vandenbroucke, de "bom" van de SP.A? 

Hij zetelt nog even in het Vlaams Parlement en een jaar later in de Senaat. Maar wat morrelen in de marge is niks voor hem. In 2011 zegt hij de politiek vaarwel om zich volledig op zijn academische carrière te smijten. "Ik vind dat je niet dat je in een instelling als de Senaat moet zitten, gewoon omdat dat een broodwinning is", klinkt het dan: