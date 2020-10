Reporter Fred Janssen, bekend van "Echo" en "Afrit 9", overleden

"Ik behoor tot de weinigen in de VRT die praktisch altijd op eilandjes hebben mogen werken, net als Jan Van Rompaey", zegt hij in 2007 in De Standaard. "En al die eilandjes waren pieken in mijn carrière. Op één na: "Het ei van Christoffels", dat was een dal. Ineens lag dat ei daar, maar niemand had me verteld dat daarom "Terloops" afgevoerd was, dat mijn bureau verdwenen was, niemand. Een dag lang heb ik er weer mijn weg moeten zoeken, twee jaar lang heb ik op de rand van een depressie geleefd. Maar toen kwam "NV De Wereld". En dan die heerlijke tijd van "Afrit 9", ik lijk wel geboren voor dingen en mensen in de marge."