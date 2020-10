Gevonden nest van Aziatische hoornaars in Oostende wordt onderzocht door UGent

De wespen werden gelokt met een wiekpot. Dat is een pot met een wiek waar een vloeistof inzit waar ze dol op zijn. Het lukte de imkers in 2 dagen, wat snel is. Voor de stadsimker van Oostende, Mike De Kievith, was het de eerste keer dat hij de techniek gebruikte. “Al heel snel zagen we Aziatische hoornaars op de wiekpotten. Op sommige 2, op andere 7 of 8. Vanop die wiekpotten hebben we de vliegrichtingen kunnen vaststellen. De vliegrichting wees recht naar het nest. Als we alle vliegrichtingen combineerden kwamen we uit op een woonblok. Toen zijn we beginnen zoeken in het woonblok. Met een tip van een buurtbewoner hebben we het nest dan snel gelokaliseerd.

Het nest gaan ze dit weekend weghalen om het dan naar de Universiteit Gent te brengen. Daar wordt er gekeken naar de samenstelling van het nest en doen ze zelfs een DNA-onderzoek. De schade voor de lokale bijensoorten zal beperkt blijven. Omdat er nu geen nest meer is, gaan de hoornaars die nog rondvliegen de winter niet overleven. Het lijkt er ook op dat het nest dat gevonden is het enige is in Oostende.