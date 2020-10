Impact van corona valt mee aan KU Leuven: meer startende studenten waren geslaagd in al hun vakken

Aan de KU Leuven zijn het voorbije academiejaar meer eerstejaarsstudenten geslaagd in al hun vakken. En dat terwijl het studeren en examens afleggen in juni en september door het coronavirus helemaal anders was dan normaal. Dat blijkt uit een vergelijking van de studieresultaten van de voorbije 4 jaar. Ook de groep van minder goede studenten was kleiner dan de vorige jaren.