Inwoners regio Durme-Moervaart kunnen zwerfvuil melden via website: “Zo kunnen we snel handelen”

“Dankzij het meldpunt kunnen we sneller reageren”, vult hoofdinspecteur Verstraeten van de politie aan. “Als het zwerfvuil is opgehaald, gaan we op zoek naar de dader. Als we de dader gevonden hebben, dan wordt er een GAS-boete uitgeschreven, en die kan oplopen tot 250 euro. Daarnaast worden de kosten voor het ophalen van het sluikstort ook verhaald op de overtreder in kwestie.”

De bedoeling is dat andere regio’s in Vlaanderen in de toekomst ook gebruik maken van de tool. Op die manier kan er snel opgetreden worden tegen sluikstorters.