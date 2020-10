Journalisten van Franse krant Le Monde gewond geraakt in Nagorno-Karabach

In Nagorno-Karabach, een enclave in Azerbeidzjan die vooral wordt bewoond door en bestuurd door etnische Armeniërs, is het conflict dat het gebied al jarenlang teistert sinds zondag fel opgelaaid. Al vijf dagen lang zijn er hevige gevechten tussen Armeense separatisten en het Azerbeidzjaanse leger. Er is al sprake van tientallen doden en honderden gewonden.