Kaarskensprocessie geannuleerd in Scherpenheuvel-Zichem

"In overleg met pastoor Van Hilst en de veiligheidscel hebben we dan beslist om zowel de Kaarskensprocessie als de jaarmarkt niet te laten doorgaan. Het is met pijn in het hart, maar we kunnen niet anders", besluit Manu Claes. Ook de 11 november-vieringen worden beperkt tot een eucharistieviering en een bloemenhulde aan het monument. Ook het Te Deum naar aanleiding van Koningsdag op 15 november is geschrapt.