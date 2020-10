Kant-en-klaar handelspand in centrum Hasselt moet ondernemers duwtje in de rug geven

Na de testperiode in het centrum van Hasselt is het de bedoeling dat de ondernemers hun zaak evalueren en eventueel een eigen zaak opstarten. Nu zaterdag starten Oxfam Wereldwinkel en maatwerkbedrijf De Wroeter in het pand. Zo kunnen zij de komende drie maanden kijken of hun concept aanslaat. “Dit is een prima initiatief omdat veel panden in Hasselt te duur zijn", zegt Jacinta Van de Wal van de raad van bestuur van Oxfam Wereldwinkel Hasselt. "Alles is aanwezig: een keuken, faciliteiten... Anders moesten we op een lege plaats beginnen en dat is heel moeilijk."