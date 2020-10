Schepen Ruth Vandenberghe wordt plaatsvervangend burgemeester in Kortrijk: "Enorme verrassing voor mij"

Dat Ruth Vandenberghe het nu overneemt als waarnemend burgemeester komt eerder onverwacht, ook voor Vandenberghe zelf. "Het is gisterenavond pas beslist binnen Team Burgemeester. Ik ben 2 jaar geleden totaal onverwacht in de politiek gerold, ik ben nog meer onverwacht schepen geworden en nu dus waarnemend burgemeester. En ik heb een beetje hetzelfde gevoel als toen: er is wel wat schrik, maar vooral ook heel veel zin in avontuur."