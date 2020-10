Kortrijkzanen voorzichtig positief over 'hun' minister en nieuwe burgemeester: "Hij deed dat goed, zij zal dat ook kunnen"

"Ruth Vandenberghe? Die ken ik eigenlijk niet zo goed", zegt een vrouw in de winkelwandelstraten van Kortrijk. "Maar die zal dat wel goed doen zeker? We zien wel. Maar dat ze het beter of minder goed zou doen omdat ze een vrouw is, dat denk ik nu wel niet. Dat is toch allemaal hetzelfde?" "Why not?", zegt een andere man. "We zullen haar het voordeel van de twijfel geven."

Meer uitgesproken is zijn mening wanneer het gaat over Van Quickenbornes overstap. "Het is in Brussel dat de beslissingen genomen worden hé, dus het is niet slecht dat hij daar bij is. Ik zie ook dat er geen andere West-Vlamingen tussen zitten. Dus ik bekijk het positief, ook al besef ik dat hij in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen andere beloftes heeft gemaakt en als burgemeester zou aanblijven."