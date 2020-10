Kritiek Bart De Wever (N-VA) deert Vincent Van Quickenborne (Open VLD) niet: "Ik zie een machteloze man"

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) toont zich allerminst onder de indruk. "Wat ik hier vooral onthou en zie, is een machteloze man."

"Het punt is dat je een meerderheid moet hebben in dit land - 76 zetels op 150 - om iets te kunnen doen." Volgens Van Quickenborne heeft De Wever zijn eigen formatiepoging zelf getorpedeerd door uit te halen naar zijn toen nog potentiële liberale partners. "Dat is net de stijlbreuk tussen deze regering en wat hij daar zegt. De manier waarop hij telkens opnieuw uithaalt naar andere mensen is van een ander tijdperk. Dat is niet de manier waarop wij het willen doen."

Van Quickenborne heeft het liever over respect hebben voor collega's in de politiek. "Ook al ben je van een andere partij, je moet je me elkaar kunnen verzoenen. Dat kan hij niet. En als je niet kan verzoenen, dan kan je niet bouwen."

Bekijk hieronder de gesprekken met Bart De Wever en Vincent Van Quickenborne in "Terzake":