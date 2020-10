Limburgse reizigers moeten geduld hebben. Pas in 2023 om het uur snelle treinen naar Antwerpen

De reizigersvereniging TreinTramBus is intussen positief over de plannen die de nieuwe federale regering heeft voor het openbaar vervoer. Het is de bedoeling dat trein, tram en bus beter op elkaar zullen afgestemd worden door de uitbouw van knooppunten. Volgens Peter Meukens van TTB is dat een hele goede zaak. "Hier dringen wij al 20 jaar op aan. Er is een grote kans dat er eindelijk een ommezwaai komt en dat we infrastructuur gaan bouwen in functie van de exploitatie. En niet langer, zoals nu, dat we eerst infrastructuur aanleggen en ons dan afvragen wat we er mee gaan doen". Volgens Meukens, die mee aan de wieg stond van het Limburgse Spartacusplan, is dat ook de filosofie achter de uitbouw van de Limburgse sneltram.