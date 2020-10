Maggie De Block na negen jaar uit federale regering: "Ik ben blij met mijn opvolger Frank Vandenbroucke, maar wil ook meer tijd voor vrienden en familie"

Het moeilijkste moment dat Maggie De Block als minister meemaakte was toen ze de beelden zag van de coronacrisis in Italië. "We zagen dat de ziekenhuizen in Lombardije de mensen niet meer konden verzorgen. De Noord-Italiaanse regio Lombardije heeft een heel goed systeem van gezondheidszorg. Als dat systeem daar kan instorten, dachten wij, dan kan dat ook bij ons gebeuren." De Block is zelf huisarts, maar ze is niet van plan om opnieuw aan de slag te gaan in haar dokterspraktijk in Merchtem.