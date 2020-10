Man die zijn vrouw doodstak aan gerecht van Veurne mag gevangenis verlaten

Hij kreeg een straf van 5 jaar, met uitstel wordt dat 3 jaar, maar hij zat al bijna 3 jaar in de gevangenis. "De jury vindt dus dat hij al lang genoeg in de gevangenis had gezeten", zegt zijn advocaat Kris Vincke.

Het koppel was pas gescheiden en verliet het gerechtsgebouw in Veurne. Aan de auto was er een discussie over geld en sloeg de man toe. “Hij had nooit de bedoeling om haar te doden. Het was dus niet met voorbedachten rade, maar in een opwelling toen hij vernam dat zijn vrouw na hun scheiding de afspraken over het geld niet ging nakomen. Hij richtte met de priem ook niet naar de hartstreek, het was eerder toevallig dat hij haar daar raakte.”