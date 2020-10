Meryame Kitir (SP.A) als enige Limburgse minister in regering: “Vereerd door kans, maar er moet vooral hard gewerkt worden”

In de jaren 60 trok de vader van Kitir vanuit Marokko naar Limburg, om er te gaan werken in de mijnen. Zijzelf werd hier geboren. Na op te groeien in Maasmechelen verhuisde ze naar Genk. Kitir begon op haar 18 te werken op de spuitafdeling van Ford Genk. In 2007 werd ze, na onder de vleugels van Steve Stevaert terecht te komen, verkozen als Kamerlid voor de SP.A. Daar bleef ze 13 jaar lang zitten. Kitir staat bekend om de felheid waarmee ze oppositie voerde, maar vooral om de emotionele toespraak die in de Kamer gaf na de sluiting van Ford Genk, in 2012.

Nu start een nieuw hoofdstuk: federaal minister. “Ik voel me heel vereerd en ik ben heel blij met deze kans”, vertelt Kitir in een eerste reactie. “Toen de voorzitter me gisteren opbelde met het nieuws was ik erg verrast. Het is heel fijn om die erkenning te krijgen. Het is ook heel fijn om samen te mogen werken met Frank Vandenbroucke. Onze voorzitter is hard aan het werken aan de vernieuwing van de partij. Het wordt een goede samenwerking met ons tweetjes.”