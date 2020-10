Een nieuw logo en nieuwe T-shirts:  extreem-rechtse groepering Proud Boys extatisch na vermelding in eerste presidentiële debat

"Stand back and stand by" (Hou je gedeisd en hou je klaar), dat was de boodschap van de Amerikaanse president Donald Trump voor de extreem-rechtse groepering Proud Boys tijdens het eerste presidentiële debat. De uitspraak kwam er na de vraag van Fox-journalist Chris Wallace of de president radicale groepen en milities wou aanmanen tot kalmte. De voorbije maanden kwamen in de VS veel demonstranten op straat tegen racisme, maar ook radicaal-rechtse tegenbetogers.