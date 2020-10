Nieuwe "Te Gek"-campagne wil verslaving bespreekbaar maken: "Ik heb me laten helpen en het is een bevrijding"

De jaarlijkse campagne om geestelijke gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken "Te Gek", focust dit jaar op alcohol-, drugs- en illegale gokproblemen. De campagne is afgetrapt in het Museum Dr. Guislain in Gent. Onder naam de "roest" worden een jaar lang activiteiten georganiseerd om het taboe te ontzenuwen. Dat is nodig, want gemiddeld zoekt iemand met een alcoholprobleem pas hulp na gemiddeld 18 jaar. Paul Van Bruystegem van Triggerfinger en actrice Tania Van de Sanden zijn de ambassadeurs van de campagne. "Ik heb me laten helpen en het is een bevrijding, ik kan het niet anders zeggen", aldus Van de Sanden.