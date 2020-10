Oostende wil hoofdstad van de garnaalkroket worden

"De garnaalkroket, of geirnoarskrokette, is een zeer belangrijk gerecht voor onze stad", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD),"waarvan het recept vaak binnen de families wordt doorgegeven van generatie op generatie, van bomma's en mémés op moeders en dochters. Die recepten, maar ook alle mogelijke verhalen rond garnaalkroketten, willen we nu bundelen en verwerken zodat we ze kunnen presenteren aan het ruime publiek."

Voor de kroketcampagne is er ook een speciaal bier gemaakt door stadsbrouwerij 't Koelschip in samenwerking met chef Kobe Desramaults. "Krevet", heet het bier. “Ons uitgangspunt was de stijl van een klassiek witbier", zegt Desramaults, "een dorstlessend bier dus met een uitgesproken zurige toets. Om die zurige toets te bekomen, gebruiken we geen citroenschil, maar infuseren we het bier met wilde kruiden van Oostendse bodem. We plukken in Oostende wilde kamille, zaadjes van de berenklauw en bijvoet, een zeer aromatische wilde plant."