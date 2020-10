Oud-burgemeester Schoten: "Annelies Verlinden zal voor CD&V rond Antwerpen meer betekenen dan Kris Peeters"

"Ik ken Annelies al sinds ze actief was bij de lokale jeugd van CD&V. Zij viel altijd op door haar gedrevenheid en later haar dossierkennis. In 2006 was ze ook kandidaat schepen in onze gemeente maar uiteindelijk zochten we iemand met meer financiële bagage. Nadien was ze wat minder in de gemeentepolitiek aanwezig en koos ze volop voor de advocatuur. Veel ervaring die ze nu kan omzetten in haar ministerschap. Annelies bleef al die tijd wel actief bij Jong CD&V nationaal. Vermoedelijk is ze zo in het vizier gekomen van onze voorzitter. Ik vind Annelies een zeer goede keuze als minister en ze zal ongetwijfeld haar steentje bijdragen."