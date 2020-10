"Panamarenkoplein" ingehuldigd in Nieuw Zuid in Antwerpen

Het Panamarenkoplein bevindt zich tussen de Jos Smolderenstraat, de Michel De Braeystraat en het André Delvauxpad. De stad Antwerpen koos het plein in de wijk Nieuw Zuid in samenspraak met de weduwe van Panamarenko, Eveline Hoorens. Hoorens is blij met die keuze: "Pana was een visionair, dus in die mate konden we ons er wel in vinden om dit plein te kiezen. Het is namelijk een stuk in Antwerpen dat zeer toekomstgericht is."

Het plein krijgt het onderschrift: Panamarenko (1940-2019), Antwerps uitvinder en kunstenaar. "Mocht hij nog leven, zou hij het wel fijn vinden, denk ik", zegt Hoorens.