PLAN B aflevering #35: "Wat zijn speerpunten van Vlaamse regering, voorgesteld door Jambon in Septemberverklaring?" 

De Vlaamse regering wil de komende jaren 4,3 miljard euro investeren in de Vlaamse samenleving. Dat was de kernboodschap van de Septemberverklaring van de Vlaamse minister-president Jambon. Dat geld moet terecht komen op verschillende niveaus die de minister-president als afzonderlijke "uitdagingen" definieerde.

De eerste -en misschien wel de belangrijkste uitdaging- is de zorgsector er weer bovenop helpen, maar Jambon sprak ook over de digitalisering van de samenleving of nog over de relance van de Vlaamse conomie. En op dat bedrag van 4,3 miljard kunnen de Walen (en de brusselaars) alleen maar afgunstig neerkijken, zei Alain Gerlache (RTBF), en dus vroeg hij meer details aan Ivan De Vadder. (VRT)