Poederbrief in brievenbus huis Conner Rousseau in Sint-Niklaas

Het gerecht is een onderzoek gestart naar de poederbrief die voor SP.A-voorzitter Conner Rousseau uit Sint-Niklaas bestemd was. De brief werd gevonden in de bus van het huis waar Rousseau tot anderhalf jaar geleden woonde, aan de Prinses Josephine Charlottelaan.

Het waren de nieuwe bewoners van het huis die de brief vonden. Maar de poederbrief was wel geadresseerd aan Rousseau. De brandweer kwam ter plaatse en gebruikte speciale, veilige pakken om de brief mee te nemen. Het gerecht onderzoekt nu om welk poeder het gaat, en of het gevaarlijk is. Eerder kregen de bewoners ook al dreigbrieven die voor Conner Rousseau bestemd waren, maar hij woont ondertussen al anderhalf jaar niet meer in Sint-Niklaas.