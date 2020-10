Voor De Croo I draait het om vernieuwing: verse gezichten boven ervaring

De vraag is of die mensen wel in staat zijn om de crisis - politiek, economisch en op vlak van gezondheid - aan te pakken? Zal die onervarenheid in de weg zitten? Misschien, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Alle regeringspartijen beschikken over een apparaat van technici en kabinetsleden om de nieuwe excellenties te ondersteunen.

Het risico is beperkt, zeker omdat er tegelijkertijd ook een pak ervaring in de regering zit. Met ouderdomsdeken Vandenbroucke uiteraard, maar ook met Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne, Sophie Wilmes of iemand als Tinne Van der Straeten, nieuw als minister maar wel sinds jaar en dag een expert in haar vakgebied Energie.