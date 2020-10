Pop-uptheater Studio 100 opent na 8 maanden opnieuw: spektakelmusical "40-45" gaat als eerste van start

Het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs-Sint-Amands bleef acht maanden dicht door de coronacrisis. In november starten ze opnieuw op. De eerste voorstelling die Studio 100 opnieuw zal spelen, is de spektakelmusical "40-45". “Het is ongelooflijk dat we groen licht hebben gekregen om terug te beginnen”, zegt acteur Jelle Cleymans, die één van de hoofdrollen speelt in de musical. “Er is heel hard aan gewerkt.”

Bij de heropstart zal er wel minder volk op de tribunes aanwezig zijn. Zo zal iedereen voldoende afstand kunnen houden. “Niet alleen voor het publiek zal er veel veranderen, ook op de vloer zal het voor ons anders zijn. Dat doen we natuurlijk met veel plezier en liefde, zolang we maar opnieuw kunnen opstarten.”