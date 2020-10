Primeur voor Vlaanderen: Halle zamelt textiel in via ondergrondse containers

Ook voor kringloopwinkel Televil uit Halle is dat de voornaamste reden om nu ook de textielcontainers onder de grond te stoppen, zegt directeur Luc Daelemans: "We hopen dat we niet alleen het sluikstorten rond de container kunnen voorkomen maar ook in de container. Nu zien we nog vaak dat mensen ook andere zaken dan textiel in de container stoppen omdat ze denken dat die nog goed zijn voor de kringloopwinkel. Maar vaak breken er dan zaken of wordt het textiel erdoor besmeurd en dan kan het helaas niet meer hergebruikt worden. We hopen dat dat met deze ondergrondse containers minder zal gebeuren. "

Daarnaast betekenen de nieuwe containers ook goed nieuws voor de werknemers die de containers moeten leegmaken want de ondergrondse containers zouden een stuk ergonomischer zijn en dus de rug sparen. De eerste drie containers zijn geplaatst in het Kasteelpark en de Vredelaan in Lembeek en in de Tulpenlaan in Halle.