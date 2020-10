Regering-De Croo legt klemtoon op vertrouwen, de wil om vooruit te gaan en democratische principes

Zeer opvallend is de stijl van de nieuwe ploeg, die inzet op samenwerking en respect. "Want afbreken is gemakkelijk: het kost echt niet veel moeite, maar het brengt ons nergens", luidt de boodschap van De Croo. "De voorbije jaren hebben we gezien hoe ruwheid en hardheid ook het politieke debat hebben overgenomen, maar wat heeft het ons bijgebracht?"

De nieuwe regering wil inzetten op meer burgerparticipatie en gaat de leeftijd om te stemmen voor de Europese verkiezingen op 16 jaar brengen. De partijfinanciering wordt onder de loep genomen en de strijd tegen "fake news" wordt opgevoerd. Tegen 2024 wordt een nieuwe staatshervorming voorbereid.