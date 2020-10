Royals op zondag: getouwtrek om een reuzenhaaientand en Ari Behn krijgt zijn laatste rustplaats in Oslo

Het hele gebeuren is te vergelijken met Prinsjesdag in Nederland. Dat het wel degelijk om een toespraak van de regering gaat, wordt in Noorwegen extra in de verf gezet met de premier die met de tekst (lees hem hier) naar de troon wandelt. Op de opening van het parlement zijn normaal 1.000 gasten aanwezig, door corona werd dat beperkt tot 200.

In 1990 nam kroonprins Harald de Stortinget ook over van zijn vader, koning Olav V, die getroffen was door een beroerte. Olav stierf vier maanden na de troonrede van zijn enige zoon.