Amerikaanse hotelketen betaalt 800 miljoen dollar aan slachtoffers van schietpartij in Las Vegas 

Op 1 oktober 2017 opende de 64-jarige Stephen Paddock in Las Vegas het vuur op een menigte die een festival bijwoonde. Hij deed dat vanuit een hotelkamer in het Mandalay Bay Hotel. Het motief voor zijn daad is niet bekend. De man, die alleen handelde, beroofde zichzelf van het leven.

Ongeveer tweeduizend mensen - nabestaanden van de slachtoffers en overlevenden van de massamoord - dienden achteraf een klacht in tegen MGM, omdat de hoteleigenaar onvoldoende veiligheidsmaatregelen zou hebben genomen. De schutter had toevlucht kunnen zoeken in de hotelkamer en had ongestoord wapens en munitie kunnen binnenbrengen.

Hotel- en casinogroep MGM Resorts had eerder al bekendgemaakt dat ze bereid was om 800 miljoen dollar uit te keren aan de slachtoffers. Een rechter heeft nu zijn goedkeuring gegeven aan die schikking.