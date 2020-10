Meer dan 1.200 bezoekers ontvangen in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Ethias Theater Hasselt

“Dit is een eerste vertrouwensvolle stap in de richting van een heropening van onze theaters en concertzalen”, bevestigt Jan Van Esbroeck, CEO van de Sportpaleis Group. “We richten op dit ogenblik onze zalen in volgens de geldende coronamaatregelen zodat we mensen opnieuw veilig kunnen ontvangen. Maar net zo belangrijk voor ons is dat bezoekers na maanden afwezigheid en onzekerheid over hun tickets op een aangename manier van hun favoriete artiest of voorstelling kunnen genieten.”