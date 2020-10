Bijeenkomst chiroleiding veroorzaakt enkele tientallen nieuwe coronabesmettingen in Heusden-Zolder

De werking van de Chiro in Boekt is tijdelijk stopgezet en de leiding is in quarantaine. Contact tracing is ingeschakeld en iederen die in nauw contact is geweest met de leiding, is verwittigd. "Er is snel gehandeld geweest", zegt burgemeester Borremans. "Dankzij Chiro Nationaal heeft Chiro Boekt de nodige maatregelen kunnen nemen om de gevolgen te beperken. Ik hoop dus dat het aantal nieuwe besmettingen de volgende dagen niet uit de hand zal lopen."