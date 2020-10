Stropers slaan opnieuw toe in polders van Kruibeke

De polders van Kruibeke vormen een gebied van 600 hectare. In de loop der jaren hebben zich er heel wat grote zoogdieren opnieuw gevestigd. De bever is terug, de otter, boommarter, hermelijn en de vos. "We hebben ook een grote populatie reeën", vertelt boswachter Bram Vereecke. "Jagen is hier verboden en daardoor voelen de reeën zich veilig. Ze zijn ook overdag te zien maar sommigen steekt dat blijkbaar de ogen uit: mensen met slechte bedoelingen."

Eind augustus was al een reebok aangeschoten. Het dier moest afgemaakt worden. Het exemplaar dat deze keer is gevonden was al ten prooi gevallen aan aaseters. "Toch is het duidelijk dat stropers eerst de beste stukken vlees hebben weggesneden", zegt boswachter Vereecke.

Agentschap Natuur en Bos houdt het gebied nu extra in de gaten, ook 's nachts, maar roept tegelijk de omwonenden op verdachte bewegingen te signaleren. "Auto's die met gedoofde lichten op de dijk rondrijden, mensen die met grote pakken rondlopen in de polder", zegt boswachter Bram. "Of als je knallen hoort, of grote lichten ziet, mag je dat zeker melden aan de natuurinspectie of de lokale politie."