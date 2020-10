Vicepremier, minister, staatssecretaris: de verdeling is er, maar wat is het verschil tussen die functies?

Waar staatssecretarissen niet in de ministerraad zetelen, zetelen de gewone ministers niet in het kernkabinet. “Dat orgaan staat, in tegenstelling tot de ministerraad, niet in de grondwet, maar het hakt wel de belangrijkste knopen door”, vertelt Bouteca. Het bestaat uit de premier en de vicepremiers. “Nu dat het kernkabinet in deze regering zo groot is, degradeert de macht van de ministerraad in feite. De ministerraad zou wel eens minder belangrijk kunnen worden.”