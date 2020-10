Vijftigplussers kunnen nu griepvaccin kopen zonder voorschrift

Risicogroepen laten zich het best vaccineren tegen de griep. Om zoveel mogelijk ouderen gevaccineerd te krijgen, is de procedure om zich in te enten vereenvoudigd. Vijftigplussers hoeven vanaf vandaag niet meer eerst een voorschrift te halen bij de huisarts, ze kunnen het vaccin zonder voorschrift kopen in de apotheek. Daarna moet de patiënt wel nog langs de huisarts om het vaccin te laten inspuiten.