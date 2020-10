Volledige klas van VIVES Hogeschool in quarantaine: "Docente heeft nog lesgegeven toen ze al ziek was"

Vorige week bleek dat een eerste student uit de klas besmet is met het coronavirus. Die student ging in quarantaine en de lessen gingen gewoon door. Deze week bleek dat nog een tweede student besmet is, en ook een docent. Of er een verband is tussen de drie besmettingen, is niet duidelijk. Toch neemt de hogeschool maatregelen: alle studenten van die klas moeten thuisblijven en zich laten testen. De hogeschool verwacht morgen of ten laatste overmorgen alle testresultaten te kennen.